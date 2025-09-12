Autorità Portuale, intesa Regione-Governo: Bagalà verso la presidenzaRatificato l’accordo sul ingegnere calabrese, il cui nome è stato proposto direttamente dal ministro Salvini. Il Psd’Az attacca: «Isola colonizzata dai partiti nazionali»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stata ratificata l'intesa tra Regione e Governo e adesso è tutta in discesa la strada che porta Domenico Bagalà alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.
L'attuale commissario straordinario, indicato lo scorso 9 agosto, martedì sarà in audizione in Commissione Trasporti della Camera. Poi sarà sentito in quella del Senato e in pochi giorni, appare certo entro il mese, il via libera alla nomina definitiva.
Il nome dell'ingegnere 57enne, calabrese di nascita ma radicato da tempo nell'Isola, è proposto direttamente dal Ministro Matteo Salvini.
La nomina desta però polemica. Duro ad esempio l’affondo del Psd'Az su Bagalà presidente: «Isola colonizzata dai partiti nazionali», commenta il presidente del partito Antonio Moro (VIDEO).
Stefano Fioretti