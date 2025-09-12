È stata ratificata l'intesa tra Regione e Governo e adesso è tutta in discesa la strada che porta Domenico Bagalà alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

L'attuale commissario straordinario, indicato lo scorso 9 agosto, martedì sarà in audizione in Commissione Trasporti della Camera. Poi sarà sentito in quella del Senato e in pochi giorni, appare certo entro il mese, il via libera alla nomina definitiva.

Il nome dell'ingegnere 57enne, calabrese di nascita ma radicato da tempo nell'Isola, è proposto direttamente dal Ministro Matteo Salvini.

Video di Stefano Fioretti

La nomina desta però polemica. Duro ad esempio l’affondo del Psd'Az su Bagalà presidente: «Isola colonizzata dai partiti nazionali», commenta il presidente del partito Antonio Moro (VIDEO).

Video di Stefano Fioretti

Stefano Fioretti

