La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private».

Palazzo Chigi con una nota ufficiale replica all’interrogazione parlamentare depositata dal senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, che chiedeva conto dell’operato degli ultimi giorni della premier. «La presidente del Consiglio dei ministri», scriveva Borghi, intende «chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all'estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di Stato o in Puglia?». «Organi di stampa - afferma Borghi - riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazioni via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere un certo stupore nell'osservare come la presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza».

Di qui il chiarimento ufficiale sul viaggio “privato” a New York di Meloni, che minaccia anche di «adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito». «Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano “misteri” sulle due giornate di assenza pubblica del presidente del Consiglio - prosegue la dichiarazione di Palazzo Chigi - dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre».

«Ennesima figuraccia da parte del senatore Enrico Borghi e da Italia Viva – l’attacco del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami -. Ha davvero del patetico, se non del morboso, l’interrogazione parlamentare per sapere dove era il premier Meloni nel fine settimana e se abbia utilizzato un volo di Stato. Ovviamente non è così. Al governo c’è come premier un esponente di Fratelli d’Italia e non uno di Italia Viva abituato ad utilizzare le strutture dello Stato per proprio tornaconto personale. Consigliamo ai colleghi di Italia Viva di non utilizzare le loro abituali condotte come metro per capire cosa stiano facendo il premier o i membri del governo. Siamo quanto più distante da loro e quindi non utilizziamo a fini privati aerei o beni pubblici».

