Tragedia ad Arbus: un turista, scomparso da ieri, è stato trovato morto.

L’uomo si era allontanato dalla struttura in cui alloggiava e non aveva più fatto rientro.

Si erano attivati per le ricerche su richiesta della Prefettura di Cagliari i vigili del fuoco di Cagliari e le componenti specialistiche del Corpo Nazionale.

Il personale dei Vigili del fuoco lo ha cercato a terra, nell’area del parcheggio di Capo Pecora, mentre l’elicottero VF Drago 148 sorvolava la zona. Nel pomeriggio è stato il mezzo aereo a individuare il corpo su un costone roccioso e a effettuarne il recupero.

Hanno partecipato alle ricerche anche il personale dei Carabinieri, Capitaneria di Porto e Soccorso Alpino.

