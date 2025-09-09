Sassari Città Metropolitana, presentate le liste per le elezioni di 2° livello: ecco i nomiIl centrosinistra, con l’aggiunta di Forza Italia, Riformatori Sardi e Psd’Az, affronterà alle urne il centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Sardegna al centro 20Venti, Udc/Lega, Civici e altre liste civiche del territorio
Presentate stamattina, nel Palazzo della Provincia a Sassari, le due liste che parteciperanno alle elezioni di secondo livello, il 29 settembre, della Città Metropolitana.
Fallito il tentativo di un listone unico il centrosinistra, con l’aggiunta di Forza Italia, Riformatori Sardi e Psd’Az, affronterà alle urne il centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Sardegna al centro 20Venti, Udc/Lega, Civici e altre liste civiche del territorio.
«Lo strumento della Città Metropolitana - ha affermato in conferenza stampa il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia - ci consegna molte opportunità. Ho chiesto che il consiglio comunale di Sassari non esprimesse suoi rappresentanti e si desse invece voce a tutto il territorio».
Luca Babudieri, coordinatore cittadino di FdI, contesta la proposta fatta dal sindaco per la lista unica: «Si badava solo alle poltrone e non ai temi. Per noi prioritario è l’ascolto del territorio, incluso quello di Sassari».
I candidati per il centrosinistra lista Sassari Metropolitana sono:
Maria Giovanna del Rio - consigliera Pd Comune di Sorso
Eliana Vincenza Lisai - vicesindaca Bono, Avs
Cristina Monni, vicesindaca di Mara (Uniti per Todde)
Giusy Piccone, consigliera comunale M5S Alghero
Maddalena Sechi, consigliera comunale Uri
Rita Vallebella sindaca di Stintino
Alberto Bamonti, consigliere comunale Riformatori, Alghero
Gianpiero Madeddu, consigliere comunale Pd Porto Torres
Marco Murgia, sindaco di Ozieri
Nina Ansini, consigliera comunale Forza Italia, Alghero
Pierpaolo Risso, consigliere comunale Uri
Alfredo Roggio, consigliere comunale Pd, Sorso
Nicola Sassu, sindaco di Sennori
Federico Tolu, sindaco di Muros
Per il centrodestra invece la lista “Comunità e Territorio”:
Roberto Cadeddu, consigliere comunale FdI, Sassari
Michele Carboni, sindaco Nughedu San Nicolò, (Forza Italia)
Claudia Castia, consigliera comunale Chiaramonti
Federica Cau, consigliera comunale Nughedu San Nicolò
Fabrizio Demelas, sindaco di Sorso (Sardegna al centro 2020)
Sandra Demelas, consigliera comunale Sedini
Luigi Pinna, sindaco Chiaramonti
Carlo Sardara, consigliere comunale Sassari, ex assessore al bilancio giunta Campus
Salvatore Raffaele, consigliere comunale Alghero, ex presidente del consiglio comunale (Lega/Udc)
Serena Sini, assessora al bilancio Comune di Sorso (Sardegna al centro 2020).