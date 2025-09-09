Presentate stamattina, nel Palazzo della Provincia a Sassari, le due liste che parteciperanno alle elezioni di secondo livello, il 29 settembre, della Città Metropolitana.

Fallito il tentativo di un listone unico il centrosinistra, con l’aggiunta di Forza Italia, Riformatori Sardi e Psd’Az, affronterà alle urne il centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Sardegna al centro 20Venti, Udc/Lega, Civici e altre liste civiche del territorio.

«Lo strumento della Città Metropolitana - ha affermato in conferenza stampa il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia - ci consegna molte opportunità. Ho chiesto che il consiglio comunale di Sassari non esprimesse suoi rappresentanti e si desse invece voce a tutto il territorio».

Luca Babudieri, coordinatore cittadino di FdI, contesta la proposta fatta dal sindaco per la lista unica: «Si badava solo alle poltrone e non ai temi. Per noi prioritario è l’ascolto del territorio, incluso quello di Sassari».

I candidati per il centrosinistra lista Sassari Metropolitana sono:

Maria Giovanna del Rio - consigliera Pd Comune di Sorso

Eliana Vincenza Lisai - vicesindaca Bono, Avs

Cristina Monni, vicesindaca di Mara (Uniti per Todde)

Giusy Piccone, consigliera comunale M5S Alghero

Maddalena Sechi, consigliera comunale Uri

Rita Vallebella sindaca di Stintino

Alberto Bamonti, consigliere comunale Riformatori, Alghero

Gianpiero Madeddu, consigliere comunale Pd Porto Torres

Marco Murgia, sindaco di Ozieri

Nina Ansini, consigliera comunale Forza Italia, Alghero

Pierpaolo Risso, consigliere comunale Uri

Alfredo Roggio, consigliere comunale Pd, Sorso

Nicola Sassu, sindaco di Sennori

Federico Tolu, sindaco di Muros

Per il centrodestra invece la lista “Comunità e Territorio”:

Roberto Cadeddu, consigliere comunale FdI, Sassari

Michele Carboni, sindaco Nughedu San Nicolò, (Forza Italia)

Claudia Castia, consigliera comunale Chiaramonti

Federica Cau, consigliera comunale Nughedu San Nicolò

Fabrizio Demelas, sindaco di Sorso (Sardegna al centro 2020)

Sandra Demelas, consigliera comunale Sedini

Luigi Pinna, sindaco Chiaramonti

Carlo Sardara, consigliere comunale Sassari, ex assessore al bilancio giunta Campus

Salvatore Raffaele, consigliere comunale Alghero, ex presidente del consiglio comunale (Lega/Udc)

Serena Sini, assessora al bilancio Comune di Sorso (Sardegna al centro 2020).

