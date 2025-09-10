Intervista all’assessora Desirè Manca: «La Sanità? Nessuno me l’ha proposta»L’esponente dei Cinque Stelle parla del suo impegno in politica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’abito del “lavoro” le sta un po’ stretto?
«Assolutamente no. Adoro quello che faccio nell’assessorato a cui sono stata assegnata. Porto avanti azioni importanti e innovative come mai prima nella storia dell’Autonomia».
Ma avrebbe preferito ricoprire lo stesso ruolo alla Sanità.
«La sanità è una grande passione perché tocca questioni come il riconoscimento della dignità delle persone. A me nessuno ha mai chiesto di passare alla guida della Sanità. Se mi chiedessero di prendere le redini di un settore così delicato, fragile e importante, mi prenderei la responsabilità. Ma siccome il collega della Sanità sta lavorando bene, io continuerò a stare al Lavoro».
L’intervista completa all’assessoea regionale al Lavoro, Desirè Manca, è sul giornale in edicola e sulla App L’Unione Digital