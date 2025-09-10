L’abito del “lavoro” le sta un po’ stretto?

«Assolutamente no. Adoro quello che faccio nell’assessorato a cui sono stata assegnata. Porto avanti azioni importanti e innovative come mai prima nella storia dell’Autonomia».

Ma avrebbe preferito ricoprire lo stesso ruolo alla Sanità.

«La sanità è una grande passione perché tocca questioni come il riconoscimento della dignità delle persone. A me nessuno ha mai chiesto di passare alla guida della Sanità. Se mi chiedessero di prendere le redini di un settore così delicato, fragile e importante, mi prenderei la responsabilità. Ma siccome il collega della Sanità sta lavorando bene, io continuerò a stare al Lavoro».

L’intervista completa all’assessoea regionale al Lavoro, Desirè Manca, è sul giornale in edicola e sulla App L’Unione Digital

© Riproduzione riservata