Nessuna sorpresa dal palazzo della Provincia di via Carboni dove prima delle 12 sono state depositate e ufficializzate le liste che concorreranno alle elezioni provinciali di secondo livello in programma lunedì 29 settembre. Ancora sino a stamattina i rappresentanti di partiti, movimenti ma anche amministratori civici, hanno lavorato alla limatura delle candidature e alla chiusura delle procedure tecniche.

Compito non facile tenuto conto che era necessario calibrare a dovere i nomi sulla base del peso elettorale dei Comuni ma anche salvaguardare la rappresentanza dei centri più piccoli. Sembrerebbe stata invece assicurata una presenza equilibrata territoriale fra città e le regioni storiche come Terralbese, Marmilla, Guilcier, Planargia, Barigadu, Montiferru, Sinis, alto e basso Campidano. Già consolidati da tempo sono invece i nomi dei due sindaci che si contenderanno la presidenza della Provincia: il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu per il centrodestra e il primo cittadino di Cabras Andrea Abis per il centrosinistra.

Entrambi saranno sostenuti da due liste che sono state formate in forma mista da collaudati appartenenti ai partiti e amministratori di area. Per il centrosinistra scenderanno in campo esattamente 19 candidati. La prima lista si chiama “Partecipazione Democratica” per la Provincia di Oristano e sarebbe formata da esponenti ed amministratori del Pd o indicati dal candidato presidente Andrea Abis. Capolista è l’assessora di Cabras Laura Celletti. La seconda, “ Noi siamo- Provincia di Oristano” comprende rappresentanti di tutte le altre forze politiche che formano la coalizione ( 5 Stelle, Avs, Sinistra Futura, Orizzonte Comune, Progressisti. E’ capeggiata dal consigliere comunale di Bosa Angelo Masala.

Due liste anche per il centrodestra a sostegno del candidato alla presidenza Paolo Pireddu per un totale di 16 candidati. E’ sostenuto da Fratelli d’italia, Forza Italia, Udc, Lega, Sardegna 2020, Partito Sardo d’Azione. La lista ”Provincia protagonista” è capeggiata dal consigliere comunale di Oristano Giuliano Uras, mentre l’altra “Amministratori per il Territorio” vede in testa il Consigliere comunale di Bosa Maurizio Blandino.

Ecco i nomi di tutti candidati.

Partecipazione Democratica – Centrosinistra

Laura Celletti

Maria Cristina Cimino

Massimiliano Daga

Maria Concetta Manca

Renzo Ponti

Mirko Pisu

Elisabeta Sanna

Simone Schirru

Eugenia Usai

Noi siamo Provincia di Oristano- Centrosinistra

Giovanni Angelo Masala

Federica Piras

Franco Vellio Melas

Sebastiana Floris

Pietrina Pitzalis

Francesco Mascia

Francesca Citroni

Gioachino Manca

Maria Obinu

Gabriele Espis

Provincia Protagonista - Centrodestra

Giuliano Uras

Domenico Gallus

Michela Marini

Maura Marongiu

Stefania Orrù

Marco Pinna

Salvatore Argiolas

Amministratori Per Il Territorio – Centrodestra

Massimo Blandino

Andrea Grussu

Antonio Iatalese

Viviana Pili

Claudio Pinna

Maria Celeste Pinna

Erika Puddinu

Giorgio Scano

Daniela Urru

© Riproduzione riservata