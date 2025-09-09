Provinciali Oristano, presentate 4 liste: tutti i nomi dei 35 candidatiSi contenderanno la presidenza il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu per il centrodestra e quello di Cabras Andrea Abis per il centrosinistra
Nessuna sorpresa dal palazzo della Provincia di via Carboni dove prima delle 12 sono state depositate e ufficializzate le liste che concorreranno alle elezioni provinciali di secondo livello in programma lunedì 29 settembre. Ancora sino a stamattina i rappresentanti di partiti, movimenti ma anche amministratori civici, hanno lavorato alla limatura delle candidature e alla chiusura delle procedure tecniche.
Compito non facile tenuto conto che era necessario calibrare a dovere i nomi sulla base del peso elettorale dei Comuni ma anche salvaguardare la rappresentanza dei centri più piccoli. Sembrerebbe stata invece assicurata una presenza equilibrata territoriale fra città e le regioni storiche come Terralbese, Marmilla, Guilcier, Planargia, Barigadu, Montiferru, Sinis, alto e basso Campidano. Già consolidati da tempo sono invece i nomi dei due sindaci che si contenderanno la presidenza della Provincia: il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu per il centrodestra e il primo cittadino di Cabras Andrea Abis per il centrosinistra.
Entrambi saranno sostenuti da due liste che sono state formate in forma mista da collaudati appartenenti ai partiti e amministratori di area. Per il centrosinistra scenderanno in campo esattamente 19 candidati. La prima lista si chiama “Partecipazione Democratica” per la Provincia di Oristano e sarebbe formata da esponenti ed amministratori del Pd o indicati dal candidato presidente Andrea Abis. Capolista è l’assessora di Cabras Laura Celletti. La seconda, “ Noi siamo- Provincia di Oristano” comprende rappresentanti di tutte le altre forze politiche che formano la coalizione ( 5 Stelle, Avs, Sinistra Futura, Orizzonte Comune, Progressisti. E’ capeggiata dal consigliere comunale di Bosa Angelo Masala.
Due liste anche per il centrodestra a sostegno del candidato alla presidenza Paolo Pireddu per un totale di 16 candidati. E’ sostenuto da Fratelli d’italia, Forza Italia, Udc, Lega, Sardegna 2020, Partito Sardo d’Azione. La lista ”Provincia protagonista” è capeggiata dal consigliere comunale di Oristano Giuliano Uras, mentre l’altra “Amministratori per il Territorio” vede in testa il Consigliere comunale di Bosa Maurizio Blandino.
Ecco i nomi di tutti candidati.
Partecipazione Democratica – Centrosinistra
Laura Celletti
Maria Cristina Cimino
Massimiliano Daga
Maria Concetta Manca
Renzo Ponti
Mirko Pisu
Elisabeta Sanna
Simone Schirru
Eugenia Usai
Noi siamo Provincia di Oristano- Centrosinistra
Giovanni Angelo Masala
Federica Piras
Franco Vellio Melas
Sebastiana Floris
Pietrina Pitzalis
Francesco Mascia
Francesca Citroni
Gioachino Manca
Maria Obinu
Gabriele Espis
Provincia Protagonista - Centrodestra
Giuliano Uras
Domenico Gallus
Michela Marini
Maura Marongiu
Stefania Orrù
Marco Pinna
Salvatore Argiolas
Amministratori Per Il Territorio – Centrodestra
Massimo Blandino
Andrea Grussu
Antonio Iatalese
Viviana Pili
Claudio Pinna
Maria Celeste Pinna
Erika Puddinu
Giorgio Scano
Daniela Urru