“Continuità territoriale aerea e marittima, riflessi sul sistema turistico della Sardegna” è il titolo del convegno organizzato dal Gruppo consiliare del Partito democratico ieri a Loiri Porto San Paolo.

Nel corso dell’incontro, Gianfranco Ganau (capogruppo Pd) ha puntato il dito contro “l’inadempienza da parte del centrodestra” in merito al tema della continuità. Nel mirino non solo l'annullamento del bando europeo sul numero di voli e sul tetto massimo dei prezzi dei biglietti per i non residenti, ma anche l’incertezza sulla possibilità di prenotare gli aerei.

Giuseppe Meloni ha invece richiamato la necessità di garantire la continuità territoriale anche per i non residenti in Sardegna, per Graziano Delrio è indispensabile la volontà politica di investire sul futuro dell’Isola.

