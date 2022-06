Sardegna presa d’assalto dai turisti. È quanto emerge dai dati relativi alle ultime due settimane di maggio, che hanno fatto registrare un +7,6 per cento rispetto al 2019 e dopo due anni di sofferenze dovute alle limitazioni per la pandemia da coronavirus. 326mila i passeggeri che sono arrivati negli scali dell’Isola e hotel e resort fanno registrare numeri da tutto esaurito per luglio e agosto.

Una situazione rosea che rischia di essere offuscata dai problemi relativi allo schema di continuità territoriale marittima studiato dal ministero. I traghetti sono al completo, con criticità sulla linea Cagliari-Arbatax-Civitavecchia, dal marzo scorso gestita dalla compagnia Grimaldi: nel bando c’è la frequenza trisettimanale ma senza possibilità di nuovi inserimenti per l’estate. Da luglio in poi, insomma, solo passaggio ponte perché le cabine sono esaurite, ancora pochi i posti auto.

A chiedere un potenziamento delle rotte è l'assessore al Turismo Gianni Chessa: “Senza trasporti efficienti l'industria delle vacanze non va da nessuna parte. Il sistema è datato, sappiamo che le leggi europee ci limitano. Non è una questione di destra o sinistra. Finora nessuno ha risolto definitivamente i problemi. Bisogna raddoppiare le frequenze. E farlo subito: sappiamo che la stagione turistica quest'anno sarà lunga, anche grazie ad alcuni eventi programmati a settembre e ottobre. Il ministero deve capire che c'è tanta voglia di destinazioni italiane e in particolare della Sardegna”.

Per quanto riguarda gli aerei, le compagnie hanno studiato un piano voli senza precedenti con un’offerta complessiva di 8 milioni di posti.

