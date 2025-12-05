X Factor, libri e nutrizione: il “Caffè Corretto” del 5 dicembre 2025Conduce la puntata Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Angelica D’Errico – giornalista di Unionesarda.it – eroCaddeo arriva secondo a X Factor 2025 ma in Sardegna è il vero vincitore
Lello Desole – presidente Pro Loco Berchidda – Berchidda, il 6 dicembre torna la Notte de Chelu
Giovanna Ghiani – nutrizionista – Boom di punture dimagranti in Sardegna: l’allarme degli esperti
Enrico Putzu – scrittore – Putzu presenta il nuovo libro dei Dinogemelli al Teatro Massimo di Cagliari
Luigi Frigoli – giornalista di UnioneSarda.it – Siniscola, incendio doloso in via Nuoro: nel mirino l’assessore Fadda