05 dicembre 2025 alle 14:54
Sport News del 5 dicembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 5 dicembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il Cagliari prepara la sfida alla Roma. Apprensione per Felici
- Calcio, Serie A: Luvumbo in Coppa d’Africa
- Calcio, Serie C: allenamenti per la Torres in vista del match col Pineto
- Volley: il programma del weekend
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’Informatore Sportivo – calcio a 5
