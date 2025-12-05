Le notizie sportive del 5 dicembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: il Cagliari prepara la sfida alla Roma. Apprensione per Felici
  • Calcio, Serie A: Luvumbo in Coppa d’Africa
  • Calcio, Serie C: allenamenti per la Torres in vista del match col Pineto
  • Volley: il programma del weekend
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’Informatore Sportivo – calcio a 5
