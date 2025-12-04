radiolina
04 dicembre 2025 alle 13:51
Sport News del 4 dicembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 4 dicembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Coppa Italia: il Cagliari eliminato in Coppa ai rigori
- Calcio, Coppa Italia: le parole di Pisacane nel post Napoli-Cagliari
- Basket, AF: Dinamo Women, vittoria di peso
- Basket, A2: Selargius, serata da dimenticare
- Volley: il 9 la presentazione della gara di andata dei sedicesimi di CEV Cup
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Federico Marchetti
© Riproduzione riservata