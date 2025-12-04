Le notizie sportive del 4 dicembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Coppa Italia: il Cagliari eliminato in Coppa ai rigori
  • Calcio, Coppa Italia: le parole di Pisacane nel post Napoli-Cagliari
  • Basket, AF: Dinamo Women, vittoria di peso
  • Basket, A2: Selargius, serata da dimenticare
  • Volley: il 9 la presentazione della gara di andata dei sedicesimi di CEV Cup
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Federico Marchetti
