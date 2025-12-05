radiolina
05 dicembre 2025 alle 14:55
“La Strambata”: puntata del 5 dicembre 2025Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 5 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Marco Di Belardino – Istruttore di volo
- Angelica D’Errico – Giornalista di Unionesarda.it
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
