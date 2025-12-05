Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 5 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Marco Di Belardino – Istruttore di volo
  • Angelica D’Errico – Giornalista di Unionesarda.it
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata