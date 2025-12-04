radiolina
04 dicembre 2025 alle 13:32
Rage bait, X Factor, consigli di scrittura: il “Caffè Corretto” del 4 dicembre 2025Conduce la puntata Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 4 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Mauro Usai, sindaco di Iglesias e Valentina Orgiu, resp. comunicazione CMSB – Passi di Gusto, il Cammino di Santa Barbara unisce tradizione mineraria e cucina d’autore
- Beatrice Cristalli, linguista – “Rage bait”: rischi e perplessità sulla parola dell’anno 2025
- Maria Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai e Angelica D’Errico, UnioneSarda.it – Finale X Factor 2025: stasera tutta la Sardegna tifa per eroCaddeo
- Francesco Trento, scrittore – Scrivere male per scrivere meglio: la lezione di Francesco Trento che ispira lettori e autori
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Maxi blitz antidoping in 40 province: sequestri e indagini nel mondo del bodybuilding
