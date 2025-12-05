radiolina
05 dicembre 2025 alle 14:55
GR regionale del 5 dicembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 5 dicembre 2025 con Lele Casini.
- Politica: ore importanti in Regione con la finanziaria da approvare entro fine anno e con un rimpasto che sembra immininente
- Comparto Unico: il Governo impugna la legge regionale 28
- Siniscola: attentato incendiario contro l’Assessore comunale al Bilancio. Le parole del Sindaco
- Sassari: arrestato dalla Polizia un uomo di nazionalità straniera con 10 ovuli di cocaina nell’intestino
- Villasimius: arrestato un 38enne per molestie e minacce alla sua ex
- “Informatore Sportivo 360“: Paolo Serra e Valentina Cabras ospiti di Carlo Alberto Melis
- Calcio: nel pomeriggio l’esito degli esami sul ginocchio di Felici. Rischia un lungo stop
