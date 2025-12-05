Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 5 dicembre 2025 con Lele Casini.

  • Politica: ore importanti in Regione con la finanziaria da approvare entro fine anno e con un rimpasto che sembra immininente
  • Comparto Unico: il Governo impugna la legge regionale 28
  • Siniscola: attentato incendiario contro l’Assessore comunale al Bilancio. Le parole del Sindaco
  • Sassari: arrestato dalla Polizia un uomo di nazionalità straniera con 10 ovuli di cocaina nell’intestino
  • Villasimius: arrestato un 38enne per molestie e minacce alla sua ex
  • “Informatore Sportivo 360“: Paolo Serra e Valentina Cabras ospiti di Carlo Alberto Melis
  • Calcio: nel pomeriggio l’esito degli esami sul ginocchio di Felici. Rischia un lungo stop
© Riproduzione riservata