Radiolina
04 dicembre 2025 alle 13:28
Sport News del 4 dicembre 2025Conduce Valentina Caruso
Calcio, Coppa Italia: il Cagliari eliminato in Coppa ai rigori
Calcio, Coppa Italia: le parole di Pisacane nel post Napoli-Cagliari
Basket, AF: Dinamo Women, vittoria di peso
Basket, A2: Selargius, serata da dimenticare
Volley: il 9 la presentazione della gara di andata dei sedicesimi di CEV Cup
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Federico Marchetti
© Riproduzione riservata