04 dicembre 2025 alle 13:31
GR regionale del 4 dicembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 4 dicembre 2025 con Lele Casini.
- Nuoro: è morto questa mattina il 61enne rimasto ustionato nel rogo divampato nella sua abitazione
- Oristano: nel citofono dell’Ascot un biglietto invitava i pazienti a non suonare
- Cronaca: blitz nazionale dei Carabinieri contro il doping nel mondo del bodybuilding. Perquisizioni anche in provincia di Sassari e Cagliari
- Iglesias: arrestato 20enne per spaccio di droga
- Selargius: 48enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento
- Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
- Calcio: allenamento per il Cagliari dopo la sconfitta di ieri a Napoli
- “Cagliari in diretta“: ospite questa sera l’ex portiere rossoblù Federico Marchetti
