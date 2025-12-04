Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 4 dicembre 2025 con Lele Casini.

  • Nuoro: è morto questa mattina il 61enne rimasto ustionato nel rogo divampato nella sua abitazione
  • Oristano: nel citofono dell’Ascot un biglietto invitava i pazienti a non suonare
  • Cronaca: blitz nazionale dei Carabinieri contro il doping nel mondo del bodybuilding. Perquisizioni anche in provincia di Sassari e Cagliari
  • Iglesias: arrestato 20enne per spaccio di droga
  • Selargius: 48enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento
  • Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
  • Calcio: allenamento per il Cagliari dopo la sconfitta di ieri a Napoli
  • “Cagliari in diretta“: ospite questa sera l’ex portiere rossoblù Federico Marchetti
