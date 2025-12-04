Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 4 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it –

Davide Volponi, associazione CastiART –

Virginia Devoto, giornalista di Videolina –

Angelica D’Errico, giornalista do Unione Sarda.it

Enzo Asuni, social media Manager de L’Unione Sarda

© Riproduzione riservata