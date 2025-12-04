radiolina
04 dicembre 2025 alle 14:23
“La Strambata”: puntata del 4 dicembre 2025Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 4 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it –
Davide Volponi, associazione CastiART –
Virginia Devoto, giornalista di Videolina –
Angelica D’Errico, giornalista do Unione Sarda.it
Enzo Asuni, social media Manager de L’Unione Sarda
