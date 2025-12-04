Gr regionale del 4 dicembre 2025: edizione delle 12Con Lele Casini
Nuoro: è morto questa mattino il 61enne rimasto ustionato nel rogo divampato nella sua abitazione
Oristano: nel citofono dell’Ascot un biglietto invitava i pazienti a non suonare
Cronaca: blitz nazionale dei Carabinieri contro il doping nel mondo del bodybuilding. Perquisizioni anche in provincia di Sassari e Cagliari
Iglesias: arrestato 20enne per spaccio di droga
Selargius: 48enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento per il Cagliari dopo la sconfitta di ieri a Napoli
“Cagliari in diretta“: ospite questa sera l’ex portiere rossoblù Federico Marchetti