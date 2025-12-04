Caffè Corretto, la puntata del 4 dicembre 2025: stasera tutta la Sardegna tifa per eroCaddeo a X FactorConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 4 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Mauro Usai, sindaco di Iglesias e Valentina Orgiu, resp. comunicazione CMSB –Passi di Gusto, il Cammino di Santa Barbara unisce tradizione mineraria e cucina d’autore
Beatrice Cristalli, linguista – “Rage bait”: rischi e perplessità sulla parola dell’anno 2025
Maria Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai e Angelica D’Errico, UnioneSarda.it – Finale X Factor 2025: stasera tutta la Sardegna tifa per eroCaddeo
Francesco Trento, scrittore – Scrivere male per scrivere meglio: la lezione di Francesco Trento che ispira lettori e autori
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Maxi blitz antidoping in 40 province: sequestri e indagini nel mondo del bodybuilding