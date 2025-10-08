oroscopo
08 ottobre 2025 alle 13:54aggiornato il 08 ottobre 2025 alle 13:54
Sport News, la puntata dell’8 ottobre: Idrissi prolunga il contrattoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: domani partita a porte aperte tra Cagliari e U20
Calcio, Serie A: Idrissi prolunga il contratto
Calcio, Serie D: Bobocea rescinde con l’Olbia
Football Americano: ottavo posto per la Sardegna al Trofeo Coni di Flag Football
Vela: sardinia sailing cup, prima giornata di regate a Cagliari
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
