16 gennaio 2026 alle 14:19
Sport news, la puntata del 16 gennaio 2026: verso la sfida tra Juventus e CagliariLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: domani la sfida tra Juventus e Cagliari. Mina in gruppo
Calcio, Serie A: le parole del ds rossoblù Angelozzi
Calcio, Serie D: Livieri nuovo allenatore dell’Olbia
Calcio, Serie C: niente Torres per Fischnaller
Enduro: San Vito, i campioni del mondo in ritiro in Sardegna
