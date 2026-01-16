Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Ciro Auriemma, editore e collaboratore Unione Sarda – Wikipedia e il sapere condiviso: perché l’enciclopedia online ha cambiato la conoscenza globale

Camilla Setzu, social media manager – La sentenza su Chiara Ferragni segna davvero la fine dell’Influencer Marketing?

Rita Dedola, avvocato – A Cagliari arriva il calendario tutto al femminile che sostiene la parità di genere

Debora Caprioglio, attrice – Debora Caprioglio torna in Sardegna con la commedia “Plaza Suite”

Marialaura Berlinguer, scrittrice – Maria Laura Berlinguer racconta le leggende della Sardegna in “La cena delle anime”

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Tragedia a Ottana: bimbo di due anni muore nel sonno, annullati i festeggiamenti di Sant’Antonio

