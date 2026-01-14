Radiolina
14 gennaio 2026 alle 15:49
“La Strambata”: puntata del 14 gennaio 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 14 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Annamaria Schirru – Imprenditrice Villaspeciosa –
Simona De Francisci – Condirettrice del Tg di Videolina –
Roberto Pinna – Delegato Cagliari Banco farmaceutico –
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda –
Caffè Scorretto – Informazione pigra
