Gr regionale del 16 gennaio 2026, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Ottana: la morte nel sonno di un bimbo di due anni nella sua culla
Orune: arrestato per aver investito l’ex compagno della fidanzata
Sestu: arrestato per spaccio un 19enne di Elmas
Silanus: denunciate quattro persone dopo i danni ad abitazioni del 26 dicembre
Cagliari: donna investita in codice rosso in ospedale
Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra la tendenza del tempo dei prossimi giorni
“Informatore sportivo 360“: oggi si parla di XTerra, dal Triathlon allo Skyrace
Calcio: domani Cagliari-Juventus. Dopo la rifinitura di questa mattina parlerà Pisacane
Vela: presentata a Cagliari la regata preliminare della prossima America’s Cup