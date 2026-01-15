Radiolina
Sport News del 15 gennaio 2026. Rog saluta Cagliari: «Qui mi sono sentito a casa»A cura di Valentina Caruso
Le notizie sportive del 15 gennaio 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: nuovo allenamento per il Cagliari ad Assemini
- Calcio, Serie A: Rog saluta Cagliari. “Qui mi sono sentito a casa”
- Calcio, Serie D: Olbia Calcio, cambia la proprietà
- Basket: in Europe Cup la Dinamo perde col Saragozza
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Guido Angelozzi
