Gr regionale del 15 gennaio 2026, edizione delle 12. A cura di Lele Casini

  • Oristano: accusato di pedofilia, non è più sacerdote don Valerio Manca
  • San Sperate: un ferito grave in un incidente nella provinciale 5
  • Cagliari: arrestato un 30enne per spaccio di droga e per possesso di arma con matricola abrasa
  • Senorbì: sventata da un Carabiniere in pensione una truffa contro una 81enne
  • “Cagliari in diretta“: oggi l’ospite è il Ds Angelozzi
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari che sabato sfida la Juventus. Rinforzi in arrivo a centrocampo
  • Calcio: l’Olbia si affida a Ninni Corda per l’area tecnica del club
