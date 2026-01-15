Radiolina
15 gennaio 2026 alle 15:03
Gr regionale del 15 gennaio 2026, edizione delle 12A cura di Lele Casini
- Oristano: accusato di pedofilia, non è più sacerdote don Valerio Manca
- San Sperate: un ferito grave in un incidente nella provinciale 5
- Cagliari: arrestato un 30enne per spaccio di droga e per possesso di arma con matricola abrasa
- Senorbì: sventata da un Carabiniere in pensione una truffa contro una 81enne
- “Cagliari in diretta“: oggi l’ospite è il Ds Angelozzi
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari che sabato sfida la Juventus. Rinforzi in arrivo a centrocampo
- Calcio: l’Olbia si affida a Ninni Corda per l’area tecnica del club
