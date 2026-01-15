Radiolina
15 gennaio 2026 alle 15:07aggiornato il 15 gennaio 2026 alle 15:07
“La Strambata”: puntata del 15 gennaio 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Pierpaolo Emmolo – Coordinamento Volontari 118 Sud Sardegna
- Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina
- Mario Tasca – Giornalista del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto
