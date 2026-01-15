radiolina
15 gennaio 2026 alle 13:56
“Caffè Corretto”: puntata del 15 gennaio 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 15 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Mascia – Giornalista de L’Unione Sarda – L’addizionale comunale spinge Ryanair a valutare una riduzione dei voli in Sardegna
- Clara Pili – Fondazione Pula – Svelata la formula segreta dietro al turismo da record di Pula
- Tonino Cau – Tenores di Neoneli – I Tenores di Neoneli festeggiano cinquant’anni di storia a Cagliari
- Giovanni Scanu – Critico Cinematografico – Vortice di polemiche per la serie Netflix “Io sono notizia” di Fabrizio Corona
- Elisabetta Gola – Professoressa dell’Università di Cagliari – Pandoro Gate, Ferragni prosciolta: come cambia la credibilità degli influencer
- Tamara Pes – Scrittrice – Tamara Pes presenta il nuovo libro “Memorie di un bottone”
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Tertenia, tumori curati con gli ultrasuoni: annullata la condanna
