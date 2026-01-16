radiolina
16 gennaio 2026 alle 14:23
La Strambata, la puntata del 16 gennaio 2026: fra gli ospiti Andrea Loi, presidente Arciconfraternita di S.EfisioA cura di Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 16 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giorgio Pelosio, esperto sistemi rilevamento incendi
Andrea Loi, presidente Arciconfraternita di S.Efisio
Simona de Francisci, condirettrice TG Videolina
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
