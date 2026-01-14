Radiolina
14 gennaio 2026 alle 13:43
Sport news, la puntata del 14 gennaio 2026: Torres-Campobasso, il club respinge le accuseA cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari a lavoro per la gara contro la Juventus
Calcio, Serie C: Torres-Campobasso, il club respinge le accuse
Calcio, Serie D: Olbia in sciopero dopo lo stop alla trattativa
Basket: Dinamo, arriva il Saragozza di Spissu
Ciclismo: il Giro di Sardegna riparte da Castelsardo
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli
© Riproduzione riservata