Caffè corretto, la puntata del 14 gennaio 2026: Mattel lancia la prima Barbie autistica: inclusività o geni del marketing?Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 14 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Tonio Pillonca – giornalista de L’Unione Sarda – Domani in edicola con L’Unione Sarda l’inserto dedicato ai Fuochi di Sant’Antonio
Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda – Svelate le tappe e tutti i grandi nomi del Giro di Sardegna 2026
Silvia Masala – responsabile del servizio socio-culturale del Comune di Morgongiori – Morgongiori sfida la dispersione scolastica: il progetto Erasmus Plus
Francesca Chialà – sociologa – Mattel lancia la prima Barbie autistica: inclusività o geni del marketing?
Paola Scano – Presidente Fondazione A18 – Autismo in Sardegna, il ruolo della fondazione A18 nel sostegno agli adulti
Angelica Grivel Serra – scrittrice – La favola per bambini “Pinolina PortaSole” fa tornare il sorriso negli ospedali
Francesca Melis – giornalista di Unionesarda.it – Sardegna, Decreto Energia: idonei 370mila ettari per pale e pannelli