Gr regionale del 14 gennaio 2026, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: sul fondo unico ai Comuni nella manovra finanziaria si divide la maggioranza
Sanità: Sardegna fortemente indietro sui LEA
Incidenti: negli ultimi 5 anni raddoppiati quelli stradali a causa della fauna selvatica
Arbus: trovate gravi irregolarità e merci scadute in un locale del centro
“A tu per tu“: Alessandra Carta ci illustra l’ospite di questo pomeriggio
Calcio: questo pomeriggio nuovo allenamento del Cagliari
Ciclismo: presentato il 30° Giro di Sardegna
“Informatore sportivo calcio a 5“: questa sera ospiti di Matteo Vercelli il Città di Cagliari e il Monastir