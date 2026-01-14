Non succede spesso, eppure nel flusso continuo di video costruiti per attirare attenzione, un contenuto semplice riesce a fermare lo scroll di centinaia di migliaia di persone.

È quello che è accaduto a un gruppo di giovani della Pastorale giovanile e vocazionale di Ales-Terralba, protagonisti — loro malgrado — di uno dei video più visti degli ultimi giorni su Instagram e TikTok.

Il filmato dura poco più di un minuto: ragazze e ragazzi che cantano Re dei Re, sorrisi aperti e un’energia capace di travolgere chi li guarda e chi li ascolta. Un momento “intimo” condiviso con lo smartphone e buttato sui social.

Nel giro di poco più di 24 ore, quel video ha superato le 450 mila visualizzazioni e raccolto oltre 20 mila like, rimbalzando da una piattaforma all’altra, passando di telefono in telefono. Insomma senza essere “pensato per funzionare”, ha funzionato.

Contrariamente a quello che i social sono soliti offrirci, qui a emergere è qualcosa di sorprendentemente normale: la gioia di un gruppo che crede in ciò che vive.

Dietro quelle immagini c’è un cammino condiviso. Un’esperienza che nasce fuori dallo schermo e che, solo dopo, finisce online. Ed è forse questo scarto — tra ciò che oggi si “produce” per i social e ciò che semplicemente accade — a rendere il video riconoscibile, diverso e vero.

Non è dunque un caso che molti commenti parlino di “respiro”, di “luce”, di qualcosa che fa bene guardare. Sembra proprio che in tempi saturi di contenuti, la spontaneità diventa quasi una notizia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata