12 gennaio 2026 alle 14:13
“La Strambata”: puntata del 12 gennaio 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 12 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Mauro Castiello – Esperto di intelligence
- Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina
- Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
- Gianfranco Locci – Giornalista di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Il Post del Lunedì – La realtà invisibile
