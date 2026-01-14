Allarme alle 13.30 tra via Amendola e viale Italia a Sassari. Da una Peugeot ferma al semaforo ha cominciato a uscire del fumo e la conducente si è allarmata chiamando i vigili del fuoco.

Gli operatori sono intervenuti mentre stava iniziando un principio di incendio subito domato.

Sul posto anche la polizia locale.

