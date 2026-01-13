Caffè corretto, la puntata del 13 gennaio 2026: il Sinis diventa noir con “Il Nido del corvo” di Piergiorgio PulixiConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Sardegna, Einstein Telescope: accordo tra Italia e Germania
Luca Neri – giornalista di Videolina – 116 anni di Nazionale italiana: il record di Gigi Riva riflette una crisi azzurra
Alberto Urpi – sindaco di Sanluri – Sanluri risponde alla strage di Capodanno con un nuovo modello di prevenzione
Stefano Fresi – attore – Stefano Fresi ha scelto la Sardegna per il debutto di “Dioggene”
Piergiorgio Pulixi – scrittore – Il Sinis diventa noir con “Il Nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Sequestro record di marijuana nel Nuorese: 50mila piante tra Orani, Silanus e Buddusò