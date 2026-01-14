Maria Chiara di Guardo, docente di organizzazione aziendale dell'Università di Cagliari, è stata eletta presidente dell'associazione Netval per il triennio 2026-2028.

Di Guardo, già vicepresidente è stata eletta nel corso dell'ultima assemblea dei soci di Netval.

Fondata oltre vent'anni fa, Netval - l'associazione italiana per la valorizzazione della ricerca pubblica - è oggi il principale punto di riferimento nazionale per il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

Riunisce 111 membri, comprendendo quasi la totalità delle università italiane, enti di ricerca e Irccs, impegnati quotidianamente nel trasformare i risultati della ricerca scientifica in brevetti, imprese, soluzioni ad alto impatto per il sistema produttivo e la società.

Attraverso attività di formazione, condivisione di buone pratiche e un dialogo costante con istituzioni, imprese e investitori, Netval contribuisce a colmare una delle sfide storiche del Paese: il passaggio dalla conoscenza accademica all'impatto economico e sociale. L'elezione di Di Guardo, oltre inserirsi in un percorso di continuità istituzionale, segna un passaggio storico per l'associazione: è la prima volta, in oltre vent'anni di attività, che una donna assume la presidenza di Netval, e la prima volta che la guida dell'associazione è affidata a una docente proveniente da un Ateneo del Sud.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata