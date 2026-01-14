Allarme maltempo sull’Isola da lunedì. Per l’inizio della prossima settimana è infatti attesa la formazione di un ciclone sul Canale di Sardegna con «eccezionali venti di burrasca sulle regioni meridionali e centrali, associati anche a piogge diffuse, in particolare sulle Isole Maggiori».

Lo segnala Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, illustrando le previsioni per i prossimi giorni.

Da oggi sino a domenica, le temperature saranno in lieve o moderato aumento, con il cielo però nuvoloso. Da venerdì – si legge sul sito di Arpas Sardegna – sono invece attese precipitazioni in prevalenza sui settori meridionale e orientale.

Sabato e domenica il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con possibili precipitazioni domenica. I mari tenderanno invece a divenire progressivamente molto mossi.

(Unioneonline)

