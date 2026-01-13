Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 13 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabrizio Anedda – Segretario NurSind Cagliari

Matteo Molinas – Presidente Rete dei Porti Sardegna

Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – eroCaddeo conquista Itunes: il suo album è nella top 5 dei più venduti in piattaforma

Caffè Scorretto – Tre sigarette

