La Strambata, la puntata del 13 gennaio 2026: fra gli ospiti Fabrizio Anedda, Segretario NurSind CagliariConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 13 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabrizio Anedda – Segretario NurSind Cagliari
Matteo Molinas – Presidente Rete dei Porti Sardegna
Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – eroCaddeo conquista Itunes: il suo album è nella top 5 dei più venduti in piattaforma
Caffè Scorretto – Tre sigarette