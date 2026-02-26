radiolina
26 febbraio 2026 alle 17:02
Sport News del 26 febbraio: Pisacane in conferenza stampa prima di Parma-CagliariLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: il Cagliari si allena in vista della trasferta di Parma. Oggi la conferenza di Pisacane
Calcio, Serie A: designazione arbitrale per Parma – Cagliari
Calcio, Serie D: Olbia, avviato arbitrato nei confronti di un tesserato
Basket in carrozzina: Dinamo Lab corsara nel derby
Ciclismo: Giro di Sardegna, tappa da Cagliari
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Ivo Pulga
