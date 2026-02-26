Gr regionale del 26 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Oristano: 18 giovani denunciati per la rissa di inizio gennaio
Terralba: crolla una parte di un edificio. Salvo per miracolo un anziano
Arzachena: sequestrato cantiere con ville di lusso in area soggetta a vincoli paesaggistici
Cagliari: chiuso un ristorante etnico. Trovato all’interno di un congelatore pesce non tracciato e non commestibile
Teatro: stasera a S.Eulalia in scena lo spettacolo “Làmine
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari prima della partenza per Parma. Oggi parla Pisacane
Ciclismo: oggi seconda tappa del Giro di Sardegna da Oristano a Carbonia