26 febbraio 2026 alle 17:00
Caffè corretto del 26 febbraio: Oristano, denunciati 18 giovani per la maxi rissa davanti alla CattedraleConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda– conduce la puntata del 26 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luigi Grasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari – Emergenza giovanile e violenza domestica a Cagliari, l’allarme del comandante Grasso
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Sanremo 2026, ascolti in calo e spettacolo assente: il Festival divide pubblico e critica
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Oristano, maxi rissa davanti alla Cattedrale: denunciati 18 giovani dopo un’ora di violenza
