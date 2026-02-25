radiolina
25 febbraio 2026 alle 16:16aggiornato il 25 febbraio 2026 alle 16:16
La Strambata del 25 febbraio, fra gli ospiti c’è Aldo CazzulloConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 25 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessandro Aresu – Analista geopolitico e scrittore
- Aldo Cazzullo – Vicedirettore Corriere della Serra
- Mario Corongiu – Organizzatore Caccia al Tesoro Sardegna
- Rosario Donato – Direttore generale Confindustria RadioTv
- Enzo Asuni – Social media manager e Angelica D’Errico – Giornalista
- Margherita Pintor – AdessoBasta
- Caffè Scorretto – Dovete capire da soli
