Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Allarme baby gang in Sardegna
  • Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda – La visita di Giuseppe Conte in Sardegna
  • Michele Carrus – Presidente Federconsumatori – Inflazione in calo ma prezzi in aumento: cosa sta succedendo secondo Federconsumatori
  • Elena Bettoni – CSM Turismo e Formazione – Quali sono le mete preferite dai sardi per il 2026?
  • Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda –
  • Tore Fazzi – Voce e leader dei Collage
  • Enzo Asuni – Social media manager e Angelica D’Errico – Giornalista – Carlo Conti annuncia l’arrivo di Sanremo Estate
  • Caffè Scorretto – La rassegnazione
