26 febbraio 2026 alle 17:03
La Strambata del 26 febbraio: allarme baby gang in SardegnaConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Allarme baby gang in Sardegna
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda – La visita di Giuseppe Conte in Sardegna
- Michele Carrus – Presidente Federconsumatori – Inflazione in calo ma prezzi in aumento: cosa sta succedendo secondo Federconsumatori
- Elena Bettoni – CSM Turismo e Formazione – Quali sono le mete preferite dai sardi per il 2026?
- Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda –
- Tore Fazzi – Voce e leader dei Collage
- Enzo Asuni – Social media manager e Angelica D’Errico – Giornalista – Carlo Conti annuncia l’arrivo di Sanremo Estate
- Caffè Scorretto – La rassegnazione
