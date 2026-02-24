Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 24 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Gianni Maoddi – Presidente Consorzio del pecorino romano
  • Battista Cualbu – Presidente Coldiretti Sardegna
  • Andrew Spannaus – Giornalista e analista politico
  • Salvatore Gusinu – Bibliotecario di Padru
  • Valeria Pusceddu – Presidente regionale AIOM
  • Angelica D’Errico – Giornalista e Enzo Asuni – Social media Manager de L’Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Con i se e con i ma
© Riproduzione riservata