radiolina
24 febbraio 2026 alle 14:51aggiornato il 24 febbraio 2026 alle 14:52
La Strambata del 24 febbraio: ospite il Presidente di Coldiretti Sardegna Battista CualbuConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 24 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gianni Maoddi – Presidente Consorzio del pecorino romano
- Battista Cualbu – Presidente Coldiretti Sardegna
- Andrew Spannaus – Giornalista e analista politico
- Salvatore Gusinu – Bibliotecario di Padru
- Valeria Pusceddu – Presidente regionale AIOM
- Angelica D’Errico – Giornalista e Enzo Asuni – Social media Manager de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Con i se e con i ma
© Riproduzione riservata