25 febbraio 2026 alle 16:11
Caffè corretto del 25 febbraio: si parla di sicurezza stradale in SardegnaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda– conduce la puntata del 25 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, emergenza infortuni e sfida salvezza: l’analisi verso Parma-Cagliari
- Marisa Parmigiani, consigliera delegata Unipolis – Sicurezza stradale in Sardegna, Unipolis lancia “Adesso Basta”
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Sanremo 2026, il podio della prima serata e il mistero Fedez-Masini
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Boss mafiosi nelle carceri sarde, il Consiglio regionale si divide: sì all’ordine del giorno sul 41 bis
