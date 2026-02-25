radiolina
25 febbraio 2026 alle 16:12
Gr regionale del 25 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: le divisioni in maggioranza sulla sanità
Politica: ieri il voto (non unanime) sull’ordine del giorno contro il 41bis nell’Isola
Tortolì: individuato il relitto del peschereccio affondato
Budoni: i Carabinieri salvano una donna dal pestaggio dell’ex compagno
Sassari: scoperto un terreno usato come discarica e con rame per 200mila euro
Sassari: due giovani fermati per rapine e lesioni
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. A Parma dirigerà Massimi
