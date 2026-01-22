radiolina
22 gennaio 2026 alle 13:36aggiornato il 22 gennaio 2026 alle 13:36
Sport News del 22 gennaio 2026: il Cagliari si prepara alla sfida con la FiorentinaLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: il Cagliari si prepara alla sfida con la Fiorentina. La designazione arbitrale
Calcio, Serie A: l’ufficialità di Dossena e Sulemana
Basket: Dinamo ko a Izmir
Sport e coesione: conferenza a Cagliari col Coni
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospiti: il centrocampista del Cagliari Mazzitelli il regista Riccardo Milani
