22 gennaio 2026 alle 15:39
La Strambata del 22 gennaio 2026: ospite il sindaco di Capoterra Beniamino GarauConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda
- Alessandro Delitala – ARPAS
- Beniamino Garau – sindaco di Capoterra
- Andrea Sechi – giornalista di Videolina
- Graziano Canu – giornalista di Videolina
- Maria Antonietta Mongiu – Archeologa
- Caffè Scorretto
