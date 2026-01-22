Gr regionale del 22 gennaio, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Maltempo: con la fine dell’allerta or ala conta dei danni. Questa mattina il sopralluogo di Regione con il Capo della Protezione Civile Nazionale che conferma la necessità di fare i ripristini il prima possibile. “Milioni di danni” per la Governatrice Todde
Capoterra: lunghe file di macchine sulla consortile di Macchiareddu. Per il sindaco di Capoterra una “situazione insostenibile”. La sindaca di Maracalagonis proclama lo stato di calamità
Domus De Maria: la mareggiata fa affiorare dei reperti archeologici
Sorso: positivo all’uso di stupefacenti l’investitore del 23enne sulla SS200
La Maddalena: nei guai zio e nipote per truffa ai danni dello Stato
Sassari: arrestato il titolare di un circolo per spaccio di droga
“Cagliari in diretta“: gli ospiti di oggi sono il centrocampista del Cagliari Mazzitelli e il regista Milani
Calcio: dopo Dossena e Sulemana, il Cagliari si concentra sulla trasferta di Firenze. Zappa recuperato
Calcio: stamattina in campo la Primavera a Verona